Poucos jogos e muitos golos em Itália

A escalada no número de infectados com o novo coronavírus em Itália adiou para Maio metade dos jogos da 26.ª jornada da Série A italiana, mas isso não impediu os golos de aparecerem com fartura nos dois únicos jogos que se realizaram neste domingo, nada menos que 16, entre o triunfo da Atalanta no campo do Lecce (2-7) e o da Roma, do português Paulo Fonseca, no campo do Cagliari (3-4).

O primeiro jogo da tarde foi em Lecce, uma pequena localidade no Sul de Itália, onde a Atalanta reforçou o seu estatuto de melhor ataque da Série A - 70 golos marcados, mais dez que o líder Lazio, mais 21 que o Inter e mais 22 que a Juventus. Duvan Zapata foi uma das grandes figuras do encontro, ao marcar três dos sete golos da formação de Bérgamo, que continua segura no quarto lugar, com 48 pontos

O que é curioso nesta Atalanta, que também tem feito excelente figura na LIga dos Campeões (ganhou 4-1 ao Valência na primeira mão dos “oitavos"), é que não tem ninguém no top 4 dos melhores marcadores do campeonato - Immobile (27), Cristiano Ronaldo (21), Lukaku (17) e Galvão (16). Mas tem o quinto dos “capocannoniere​”, Josip Ilicic (15), o sexto, Luis Muriel (13), e o oitavo, Duvan Zapata (11).

Mais dividido foi o duelo entre o Cagliari e a Roma. A equipa da casa colocou-se em vantagem aos 28’, com um grande golo de João Pedro Galvão, mas a Roma respondeu no minuto seguinte, por Kalinic. O croata fez o 1-2 aos 42’ e, na segunda parte, Justin Kluivert, filho de Patrick Kluivert, fez o 1-3 aos 64’. O uruguaio manteve o jogo interessante, reduzindo para 2-3 aos 75’, com Henrikh Mkhitaryan a repor a diferença em dois golos para os romanos aos 81’.

A Roma ainda tremeu com o 3-4, por Galvão, na recarga a um penálti, aos 89’, mas já não permitiu mais danos à sua baliza nos minutos finais, garantindo uma segunda vitória seguida e uma segurança no quinto lugar, com 45 pontos, mais seis que o sexto classificado, o Nápoles.