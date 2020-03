Bayer Leverkusen trava RB Leipzig na Bundesliga

Depois da goleada (0-6) ao Hoffenheim num jogo que meteu interrupções devido ao comportamento dos seus adeptos, o Bayern Munique teve outro bom resultado na 24.ª jornada da Bundesliga, com o empate (1-1) entre o RB Leipzig, segundo classificado, e o Bayer Leverkusen, equipa que eliminou o FC Porto na Liga Europa.

Com a perspectiva de manter o Bayern a apenas um ponto de distância, o RB Leipzig acabou por não conseguir melhor que a partilha de pontos e passou a estar a três pontos dos bávaros. O empate até acabou por ser um mal menor para a equipa patrocinada pela Red Bull, já que o Leverkusen se colocou em vantagem aos 29’, com um golo do internacional jamaicano Leon Bailey. O Leipzig conseguiu empatar três minutos depois, graças a um golo do checo Patrik Schick.

Mesmo com o Bayern na frente (o que costuma ser regra), esta está a ser uma época de enorme competitividade na liga alemã e em que o campeão está longe de estar decidido e que, com tanto ainda por jogar, pode ser uma de quatro ou cinco equipas: Bayern (52 pontos), RB Leipzig (49), Borussia Dortmund (48), Borussia Moenchengladbach (46 e menos um jogo) e Bayer Leverkusen (44).