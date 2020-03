Atlético marca passo em dia de “clássico”

Quando parecia que o Atlético Madrid tinha encarrilhado nos bons resultados (entre eles uma magnífica vitória sobre o Liverpool na Champions), eis que os “colchoneros” voltam a marcar passo, com um empate (1-1) no campo do último classificado, o Espanyol de Barcelona.

Num dia em que haverá clássico no Bernabéu entre Real Madrid e Barcelona, os “colchoneros” tinham oportunidade ganhar pontos aos primeiros nesta espécie de “clássico B”, mas, mais uma vez, ficaram bem patentes as dificuldades ofensivas da equipa de Simeone. E até foi o seu anfitrião catalão a colocar-se na frente aos 24’. Numa jogada pelo flanco direito, o chinês Wu Lei foi até à linha de fundo, fez o cruzamento e Savic, perante a pressão do ex-benfiquista Raúl de Tomás, empurrou a bola para a própria baliza.

A reacção “colchonera” aconteceu logo no início da segunda parte. Aos 47’, Saúl Ñiguez estava bem posicionado para recolher uma bola mal aliviada pela defesa do Espanyol e rematar sem quaisquer hipóteses para o guardião Diego Lopez.

Simeone ainda mandou para o campo os avançados que tinha no banco, Diego Costa, João Félix e Vitolo. Nenhum deles conseguiu evitar o 11.º empate do Atlético na liga espanhola (é a equipa que mais empata, a par do Valladolid). Este empate do Atlético em Barcelona deixou o Sevilha sozinho no terceiro lugar. A equipa treinada por Julen Lopetegui recebeu e venceu o Osasuna por 3-2, com El-Nesry a marcar o golo do triunfo dos andaluzes no tempo de compensação.