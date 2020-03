Abuso sexual de crianças no desporto em Portugal “permanece um tabu”

A matéria é complexa, mas o acto de coragem — ainda raro, mas cada vez mais frequente — de uma vítima denunciar o seu agressor resulta quase sempre na exposição pública do tema, confrontando-nos com uma realidade que afecta crianças de ambos os sexos e das mais variadas idades. Entre 2016 e 2018, segundo dados do Ministério da Justiça, foram registados pelas autoridades em Portugal 2.752 crimes de abuso sexual de menores (média de 2,5 por dia), mas esta é só a ponta do icebergue: há estudos que indicam que apenas uma em cada dez vítimas formaliza a queixa. Apesar dos números e das estatísticas conhecidas a nível geral, em Portugal ainda há uma zona cinzenta, onde o tema é “um não assunto” e “permanece um tabu”. Ao contrário do que acontece em vários países, a nível nacional não há dados oficiais sobre a prevalência de abusos sexuais no desporto, uma área que, apesar de ser unanimemente considerada pelos especialistas “de alto risco”, continua quase sem filtros. Basta ver que o controlo por parte de federações ou organizações desportivas dos certificados de registo criminal dos treinadores que trabalham com crianças e jovens é praticamente inexistente.

