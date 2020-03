Vitória do Sp. Braga na Madeira chegou no último segundo

O Sp. Braga arrancou neste domingo uma importante vitória na Madeira, diante do Marítimo (1-2), garantindo que vai continuar instalado no terceiro lugar do campeonato, após a 23.ª jornada. Num jogo aberto e interessante de seguir, o golo do triunfo chegou já no tempo de compensação, na sequência de um canto.

Na verdade, poderia até ter sido o Marítimo a sair por cima na partida, em circunstâncias semelhantes. Também no período extra, e também após um canto, Getterson colocou a bola no fundo da baliza de Matheus, mas o lance acabou por ser invalidado pelo videoárbitro. Pouco depois, na baliza contrária, João Novais bateu a bola parada e Paulinho, de cabeça, assinou o 10.º golo na Liga, assegurando a vitória.

O avançado português redimia-se, assim, de um par de boas ocasiões desperdiçadas durante a partida, a melhor das quais ao 80’, depois de Francisco Trincão ter chegado à linha de fundo e cruzado atrasado. Um clássico no jogo de ontem, no qual o Sp. Braga investiu quase sempre pelo corredor direito, aproveitando as costas de Rúben Ferreira. Exemplo disso foi o lance do golo inaugural, logo aos 5’, com Esgaio a ganhar a linha e a assistir Trincão, que, na passada, concluiu com classe, de pé esquerdo.

O controlo do Sp. Braga foi maior, mas esbateu-se um pouco no segundo tempo, quando José Gomes trocou Bambock por Jorge Correa, assumindo mais riscos. O Marítimo, que no primeiro tempo usou e abusou dos corredores laterais para cruzamentos, passou a preencher melhor o espaço interior em ataque organizado e chegou ao empate aos 65’: Matheus fez uma defesa incompleta a um remate de longe e Correa, expedito, emendou de cabeça.

Sequeira lesionou-se pouco depois, dando a vaga a Galeno, e o Sp. Braga ganhou capacidade para acelerar também pelo corredor esquerdo. A bola foi rondando mais a baliza de Amir do que a de Matheus (a excepção foi uma emenda infeliz de Getterson após assistência da esquerda) e, quando parecia que a distribuição de pontos era inevitável, eis que Paulinho tirou um coelho da cartola e assegurou a 13.ª vitória dos minhotos na Liga, a oitava na prova desde que Rúben Amorim assumiu os comandos.