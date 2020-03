Gentefied: gentrificação e tacos em Los Angeles

O Processo de Gentrificação em Curso acontece a uma escala global, num equilíbrio delicado entre a autenticidade autêntica e a autenticidade fabricada. Um exemplo. A indústria de conservas é uma coisa portuguesa? Sim. Lojas de conservas em cada esquina é uma coisa lisboeta? Nem por isso. De Lisboa a Los Angeles acontece um fenómeno semelhante. Em Gentified, tudo começa numa loja de tacos em Los Angeles Este, zona de predominância hispânica. O Mama Fina’s Tacos é um restaurante familiar que funciona há décadas no mesmo sítio, mas a sua existência fica em risco quando o senhorio aumenta a renda com o propósito declarado de entregar o imóvel a investidores com dinheiro no bolso, deixando a família Morales com duas opções: adaptar-se ou desistir.

