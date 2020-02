Ex-dirigente do Benfica condenado a 11 anos de prisão e a pagar mais de 5 milhões em indemnizações

O ex-dirigente do Benfica, Luís Moreira, foi condenado esta sexta-feira pelo Tribunal a 11 anos de prisão efectiva e a pagar indemnizações que superam os cinco milhões de euros. De acordo com a juíza, os factos de que estava acusado foram, no essencial, dados como provados. Para a magistrada, tanto a prova documental, como as testemunhas, foram fundamentais para a confirmação dos factos que constavam da acusação.

