Sr. deputado, é maçon? PSD é capaz de apoiar o PAN, mas o PS arrasa proposta

Se o parecer do PS sobre a proposta do PAN para que os deputados passem a declarar, de forma voluntária, se pertencem a sociedades secretas, é demolidor, a ideia é bem capaz de vir a encontrar apoio nos sociais-democratas. Por enquanto, os partidos não se querem comprometer sobre o tema, mas é certo que o PS se mantém contra essa declaração, como em 2012 quando o Parlamento foi assaltado pela polémica das ligações dos elementos das secretas à maçonaria. No PSD, estes poderão ser tempos clarificação, agora que há uma liderança diferente.

