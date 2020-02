Estados gerais juntam personalidades de direita em Março

Paulo Portas, ex-líder do CDS e antigo governante, Francisco Rodrigues dos Santos, presidente do CDS, os dirigentes e militantes do PSD, Paulo Mota Pinto, Miguel Poiares Maduro, Miguel Morgado e José Miguel Júdice vão participar nos Estados Gerais da direita que decorrem a 10 e 11 de Março, noticia o Expresso na edição deste sábado.

No encontro estarão também presentes os deputados André Ventura, do Chega, e João Cotrim de Figueiredo, da Iniciativa Liberal, mas também personalidades como Jaime Nogueira Pinto, Nuno Garoupa e Proença de Carvalho.

A iniciativa é organizada pelo Movimento Europa e Liberdade, de Jorge Marrão, e decorre na Culturgest, em Lisboa.