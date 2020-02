"Brexit” no futebol português

Em apenas dois dias, as quatro melhores equipas do futebol português foram eliminadas das competições europeias por adversários de segunda linha. Há que dar os parabéns a quem tornou possível esta espécie de “Brexit” do futebol português, a sua saída limpa e a consequente entrada do país no grupo de Ligas do Terceiro Mundo. Felicitar os directores de comunicação dos clubes envolvidos pelo ódio que debitam diariamente, os seus presidentes sem cultura desportiva e os símios sem educação que ocupam as bancadas, congratular os mentecaptos que comentam nas dezenas de inúteis programas televisivos, as claques de malfeitores e os jornalistas que não sabem despir a camisola, parabenizar os chefes de família que se transformam em vândalos de fim-de-semana, os arruaceiros virtuais que ameaçam árbitros e alegrarmo-nos com a falta de coragem do Governo em actuar no desporto para acabar com tantos acontecimentos que atentam um Estado de direito.

Emanuel Caetano, Ermesinde

Novo Banco, um embuste

O Novo (velho) Banco (NB) é um embuste. Uma mentira! Garantiram-nos que o NB, ex-BES, nasceu limpo financeiramente, mas já custa aos portugueses 2,79 mil milhões de euros! Agora, são necessários mais de mil milhões de euros. Está à vista de um cego que não vai ser só o Fundo de Resolução a arcar com esta monumental soma... O sr. governador do Banco de Portugal que explique por que é que o fundo Lone Star compra o NB e encontra no Fundo de Resolução um pote de milhões para sanar as imparidades. Levanta-se outra questão: foi inscrita no OE 2020 uma verba de 600 milhões de euros para o NB. Faltam mais de 400 milhões. Onde é que o ministro das Finanças vai buscar este diferencial? Cativa mais? Faz outro Orçamento Rectificativo? (…) Já sinto mexerem-me na carteira selvaticamente, sem autorização!

Vítor Colaço Santos, São João das Lampas

Legislar pela saúde

Vimos recentemente no Parlamento uma discussão precipitada e, segundo vários especialistas, não suficientemente reflectida e ponderada sobre a legalização da eutanásia. Aparentemente haveria uma enorme urgência a justificar essa pressa. Uma urgência difícil de entender, até porque apenas há quatro meses atrás nenhum dos maiores partidos se deu ao trabalho de incluir este tema sensível e controverso nos seus programas e campanhas eleitorais. Ao mesmo tempo, a ameaça do coronavírus chega à Europa, não se sabendo muito bem como o combater, excepto tentando limitar a sua propagação, isolando pessoas e comunidades.

Portugal será um dos poucos países em que esse isolamento não pode ser imposto, dado que a quarentena compulsiva não tem enquadramento legal neste contexto. Portanto, pensar em rever esse enquadramento legislativo como precaução contra uma eventual (certa?) chegada do vírus não é prioritário; a eutanásia, essa sim. O sentido das prioridades para aquele pessoal em S. Bento não andará um pouco desalinhado dos anseios e necessidades da população que representa? Depois, queixem-se…

Carlos J. F. Sampaio, Esposende