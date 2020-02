Taliban e EUA assinam acordo para retirada de tropas estrangeiras do Afeganistão

Os Estados Unidos assinaram este sábado um acordo histórico com os taliban que pode abrir caminho a uma retirada total das forças estrangeiras do Afeganistão lideradas pelos Estados Unidos, que estão no país há 18 anos.

O acordo pode permitir terminar a mais longa guerra em que os Estados Unidos se envolveram (e em que morreram dezenas de milhares de pessoas), se avançar a retirada faseada durante 14 meses. No entanto, seguem-se agora conversações entre as facções afegãs – e muitos esperam que essa fase seja ainda mais complicada.

O acordo foi assinado em Doha, no Qatar, pelo enviado especial dos EUA Zalmay Khalilzad e o líder político dos taliban Mullah Abdul Ghani Baradar, na presença do secretário de Estado dos EUA Mike Pompeo.

O secretário da Defesa, Mark Esper, esteve em Cabul numa cerimónia para marcar o acordo, que contou ainda com a presença do secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, e o Presidente afegão, Ashraf Ghani.

A visita de Esper foi vista como um meio para assegurar o governo afegão que os Estados Unidos continuam empenhados na segurança do país. Muitos responsáveis do Governo afegão e dos países à volta temem que os Estados Unidos abandonem simplesmente o país à sua sorte.

O acordo acontece quando o país acabou de declarar um vencedor das eleições presidenciais, dizendo que Ashraf Ghani foi reeleito, contra os protestos do segundo classificado Abdullah Abdullah, que rejeitou os resultados e prometeu nomear um governo paralelo.