Embaló dá pose a Nuno Nabian. Guiné-Bissau com dois chefes de Estado e dois chefes de Governo

Adensa-se o caos institucional na Guiné-Bissau, onde há neste momento dois presidentes e dois primeiros-ministros. Neste sábado, Umaro Sissoco Embaló deu posse a Nuno Nabian, numa cerimónia no palácio presidencial que contou com a presença dos chefes dos três ramos das Forças Armadas e do Chefe de Estado Maior das Forças Armadas, Biagué Na Ntam.

Sissoco Embaló (Madem G-16), que a Comissão Nacional de Eleições declarou vencedor das presidenciais de Dezembro, marcou uma tomada de posse para quinta-feira, apesar de decorrer no Supremo Tribunal um recurso do outro candidato, Domingos Simões Pereira (PAIGC), que considera ter havido irregularidades no processo eleitoral.

A cerimónia da posse foi, por isso, anunciada como “simbólica" - e realizou-se num hotel de Bissau e não na Assembleia Nacional (parlamento), como determina a Constituição. Porém, também na quinta-feira, teve lugar outra cerimónia, no palácio presidencial, onde o chefe de Estado cessante passou os símbolos do cargo e os poderes a Embaló, que demitiu o primeiro-ministro Aristides Gomes, nomeando para o lugar Nuno Nabian, depois de consultadas as “forças políticas representadas na Assembleia Nacional”, diz o decreto presidencial assinado por Embaló na qualidade de Presidente, general e Chefe Supremo das Forças Armadas.

Nabian, que era vice-presidente do parlamento e dirige a Assembleia do Povo Unido - Partido Democrático da Guiné-Bissau (APU-PDGB), partido que fazia parte da coligação governamental, apoiou Sissoco Embaló na segunda volta das eleições presidenciais, a 29 de Dezembro. Foi ele que deu posse a Embaló na cerimónia no hotel em Bissau.

Classificando esta movimentação política de “golpe”, o presidente da Assembleia Nacional (parlamento), Cipriano Cassamá, do PAIGC, tomou posse como Presidente interino, com base no artigo da Constituição que prevê que a segunda figura do Estado ascenda à presidência quando esta fica vaga - o que aconteceu com a saída de José Mário Vaz. Cassamá foi indigitado por 52 dos 102 deputados do parlamento.

Na sessão em que Cassamá tomou posse, Nabian foi destituído do cargo de vice-presidente do parlamento.

Para Cassamá, Aristides Gomes continua a ser primeiro-ministro e tem um Governo em funções. Nuno Nabian, conforme determina o decreto de Sissoco Embaló, vai também nomear um gabinete. A Guiné-Bissau tem, portanto, um executivo que responde ao parlamento e vai ter outro a responder ao Presidente.

As decisões políticas de sexta-feira foram acompanhadas de movimentações militares, com tropas a ocuparem a rádio e a televisão públicas, tendo as emissões sido suspensas.

Neste sábado, de acordo com testemunhos recolhidos pelo PÚBLICO, houve movimento de militares apenas junto da presidência durante a tomada de posse de Nabian, e a cidade de Bissau está calma.

O PAIGC convocou para este sábado uma manifestação de apoio ao Cassamá, prevendo-se que este se pronuncie sobre o que se passa na Guiné-Bissau ainda hoje.

"Não há golpe"

“Quero lançar um apelo à calma ao povo guineense, e dizer que contrariamente às informações que têm sido veiculadas por alguns sectores da comunicação social, a Guiné-Bissau não está a viver nenhuma situação do golpe de Estado”, afirmou Umaro Sissoco Embaló num discurso após a tomada de posse de Nuno Nabian como primeiro-ministro.

“Aliás, não foi tomada nenhuma medida de restrição dos direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos, muito menos pôr em causa o normal funcionamento das instituições do Estado”, acrescentou.

O general explicou que decidiu em “uso dos poderes que a Constituição” lhe atribui “pôr fim à anarquia, desordem e desrespeito aos órgãos de soberania, sobretudo ao Presidente da República, perpetrados por um Governo que, por determinação da Constituição da República, responde politicamente perante o chefe de Estado”.