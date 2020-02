Na estátua das carquejeiras cabe o pedido de perdão de uma cidade

Quem as via subir a íngreme calçada, com passo arrastado e em ziguezague, vergadas sob um peso absurdo de molhos de carqueja, nem sempre compreendia quanto sofrimento havia naquelas mulheres. Carlos Nélson teria uns oito anos e ia “Corticeira abaixo” sentado em tábuas humedecidas com azeite, cruzando o caminho das carquejeiras e puxando-lhes as saias compridas numa brincadeira pueril. “Quem diria que, tantos anos depois, ia prestar homenagem a estas guerreiras…”. A frase embacia os olhos azuis do homem, “apegado às pedras” que o viram nascer há 66 anos. À sua frente, uma grua pousa a estátua das carquejeiras na Alameda das Fontainhas, onde será inaugurada este domingo às 10h40. Uma homenagem às “mulheres de ferro” a quem o Porto muito deve e quase nada deu, meio século depois de o ofício se ter extinguido.

Continuar a ler