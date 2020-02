Arrábida arriba

O dia não é certo. Vai rodando. Certo é que, uma vez por ano, eles aparecem. Toc, toc, toc, toc. “Muito lindo. Lindo, lindo.” Teresa já os viu chegar dezenas de vezes. Vêm em romaria, a cavalo, mula ou carroça, desde Sintra, seguindo a linha do mar até ao átrio fantasma do cabo Espichel. Como num clássico western, patas negras marcadas na areia, não estivéssemos nós precisamente no Oeste. Depois há os peregrinos de Agosto e de Setembro, da zona de Sesimbra, e os caminhantes solitários ou em pequenos grupos que ironicamente vêm desaguar à finisterra – este sítio sem saída – à procura de uma saída nas suas cabeças. Passam as hospedarias, com as janelas seladas pelo cimento há anos, em direcção ao pôr do sol. “É muito lindo. Lindo, lindo”, repete Teresa Patrício, gerente do café I Love Espichel, um amor que não se explica, mas que também não precisa, porque Teresa nasceu e cresceu aqui.

Por mais que o hábito das romarias tenha adormecido nas últimas décadas – na segunda metade do século XVIII, aconteciam mais de 20 celebrações por ano –, não faltam hoje caminhantes livres nos trilhos que vão dar a Espichel. “Ainda há uns dias, eram uns 500 escuteiros. Ficaram a dormir debaixo das arcadas, com chuva. Não há outro sítio para dormir”, conta Teresa, que assiste a tudo do seu pequeno balcão.

Não é com o objectivo de trazer mais exploradores ao Parque Natural da Arrábida, aliás, que a empresa Biotrails e as câmaras de Palmela, Sesimbra e Setúbal se organizaram para lançar no final de Março o Arrábida Walking Festival, que na sua primeira edição se dedica à arqueologia local. “É uma questão de trazer à superfície um património que está escondido. Não é só caminhar, mas caminhar com atenção ao pormenor, com informação, porque para se preservar a natureza, é preciso conhecer, saber que estão ali espécies endémicas ou vestígios que devem ser respeitados”, explica José Cunha, da Biotrails, projecto direccionado para a observação da biodiversidade. E “havia falta de um trabalho de fundo neste território”.

Fogo, comércio e oração

É então através de nove percursos que este festival convida a conhecer melhor a paisagem natural, cultural e civilizacional da Arrábida, lugar de pescadores, monges, escritores, gente do trabalho e da contemplação. Mas também, e recuando ainda mais, “um território que viu aparecer e desaparecer espécies” e que “é habitado desde o Paleolítico Inferior”, o período mais antigo da Pré-História do homem, em que o fogo, a pedra e o bronze eram reis.

Imaginemo-lo então nesta zona alta de Palmela, com a foz do Sado de um lado e o estuário do Tejo do outro, circundando os arbustos entre aparições de calcário e de arenito, aquela rocha entre o amarelo e o ocre, característica da região. Estamos no Castro de Chibanes, na serra do Louro, com uma sensação de fim do mundo semelhante à do cabo Espichel. Chegados de um trilho curto, aqui, o fim prolonga-se na terra. Mas é fim pela altitude.

Chibanes é um dos pontos de passagem no circuito do festival e um dos lugares de vida da região mais bem estudados pela arqueologia. A poucos quilómetros, fica o lugar de morte que se acredita estar associado a este povoado, as Grutas Artificiais de Quinta do Anjo. Do lado norte, haveria de surgir, milhões de anos depois da descoberta do fogo, uma muralha de defesa; do lado sul, o maciço rochoso desempenha naturalmente esse papel. Foi também “detectada aqui a presença de fornos metalúrgicos”, onde se trabalhavam metais externos à Arrábida, como o cobre, sinal de que este seria um local de contacto e de comércio entre povos. “Um dos produtos [comercializados] seriam as taças campaniformes”, relata Raquel Santos, arqueóloga do município de Palmela, que coloca Chibanes no centro de um mapa comercial do Mediterrâneo, com uma ligação particularmente intensa a Cádis. Também por aqui passaram muçulmanos e romanos, longe de imaginar que um dia, no alto de Chibanes, soariam bandos de pardais em dueto com motores de automóveis, de um lado para o outro, entre o mar e a indústria.

Além deste percurso, que liga a vida e a morte num total de 11,4 km, o festival também permite conhecer pontos emblemáticos como o Convento de São Paulo e dos Capuchos, o Palácio da Bacalhôa, o Forte de Santiago, a Lapa do Fumo ou a praia da Baleeira, que já foi ponto de pesca à baleia e abrigo de embarcações romanas. Nesta manhã escura não há ninguém, a pesca é outra, os barcos são pesados e navegam longe. Mas é o vazio que permite imaginar quem um dia andou por terras da Arrábida e ver como nós, milhares de anos depois, caminhamos pelos mesmos trilhos. Já não à procura do fogo, mas muito à procura de tempo.

Sobre o festival A primeira edição do Arrábida Walking Festival acontece no fim-de-semana de 27 a 29 de Março e conjuga percursos que têm na base a Grande Rota Arqueológica da Arrábida, cruzando as serras da Arrábida, da Azóia, de São Francisco, dos Pinheirinhos, do Louro, da Achada e de São Luís, até ao cabo Espichel. Ao todo, são nove percursos guiados (alguns deles possíveis de unir, dando a possibilidade de caminhar durante mais quilómetros) associados a actividades culturais e gastronómicas e também a um programa direccionado para a camada infanto-juvenil (enquanto os pais vão explorar o território, os mais pequenos podem passear num burro ou conhecer um moinho de vento). As inscrições fazem-se através da página www.biotrails.pt/awf, mas ressalva-se que algumas das actividades já estão lotadas. “A ideia é que não se exceda um número razoável de participantes”, explica a organização.

Guia prático Como ir Os pontos de partida variam entre os concelhos de Palmela, Sesimbra e Setúbal. No percurso Entre Castelos, por exemplo, que abre o festival na manhã de sexta-feira, a caminhada começa no Castelo de Palmela e prolonga-se por 10,5 km até ao Forte de São Filipe por uma estrada romana. De Lisboa a Palmela, são cerca de 45 minutos de carro, com travessia do Tejo pela Ponte 25 de Abril e grande parte do trajecto pela A2. Também é possível ir de comboio (Fertagus) até ao centro da vila, desde a estação de Sete Rios ou de Campolide, em Lisboa. A viagem demora cerca de 50 minutos. Onde ficar Pousada Castelo de Palmela

Castelo de Palmela

2950-317 Palmela

Tel.: 212 351 226

Site

Preços: quartos duplos a partir de 85 euros por noite. É um clássico da região, com vistas largas sobre o vale, a serra e o mar. Colada ao castelo, a pousada que hoje pertence ao Grupo Pestana já foi convento e esse espírito preserva-se na arquitectura. Nos claustros, as zonas de estar convidam à leitura e ao silêncio. Villa Epicurea

Rua do Casalinho, 5A

2970-052 Fetais

Tel.: 961 719 755

Site

Preços: é possível reservar um quarto duplo a partir de 95 euros por noite Este é o jardim de Epicuro. Em Sesimbra, a quatro quilómetros da praia das Bicas, esta villa eco-friendly é feita de grandes vidraças e decoração “ao natural”, tal como as frutas e legumes saboreados no espaço, todos fornecidos por produtores locais. Muitos dos quartos têm vista para o mar de Sesimbra e, além da contemplação, a villa oferece actividades como ioga ou caminhadas na natureza. Be Meco Guesthouse

Rua da Marconi 66

2970-102, Aldeia do Meco

Tel.: 915 877 923

Site

Preços: desde 120 euros por noite para duas pessoas Fica na Aldeia do Meco, tem piscina exterior e bicicletas gratuitas. É uma opção para dias calmos e recatados – só para maiores de 16 anos –, já que a guesthouse tem apenas seis quartos. O alojamento é parceiro do festival. Ecoparque do Outão

Rua do Outão

2900-182 Setúbal

Tel.: 265 423 890

Site

Preços: bungalows desde 38 euros por noite (em época baixa), para duas pessoas. Renovado em 2018, este ecoparque na margem do Sado – que é parceiro do festival – tem bungalows com deck exterior, ar condicionado, uma sala comum e casa de banho privativa. Também é possível pernoitar no parque com autocaravana. Onde comer Terceira Geração

Rua Serpa Pinto 147

2950-218, Palmela

Tel.: 212 350 152 Tradicional e familiar, este restaurante no centro de Palmela tem pratos que ganharam fama, como o coelho à Graciosa (só ao fim-de-semana) ou a massinha de peixe. Mas também há aqui relatos de noites de fado e de incursões na gastronomia medieval, que tomam como exemplo o galo com grão ou o bolo de figos secos e mel. D'u Portinho

Rua do Portinho da Arrábida

2925-378 Setúbal

Tel.: 218 084 963 Quem conhece a praia do Portinho da Arrábida, provavelmente sabe do que aqui se fala: peixe grelhado ou o famoso choco frito comidos numa varanda suspensa sobre o mar. É, no entanto, um lugar escondido e inesperado para quem vem da serra, sobretudo no Verão, em que a rua que garante o acesso ao restaurante está cortada e é preciso ir de autocarro (gratuito) ou a pé.