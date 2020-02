Sonae Sierra e APG vendem 50% de vários centros comerciais a novos parceiros

A Sonae Sierra e a fundo de pensões holandês APG acordaram a venda de 50% do Sierra Fund, proprietário de seis centros comerciais em Portugal e Espanha, a dois novos parceiro, os grupos seguradores Allianz e Elo. A transacção, que envolve centros como o Colombo e o Norteshopping, os maiores em Portugal, garante um encaixe de aproximadamente 525 milhões de euros para a Sonae Sierra e a APG, de acordo com um comunicado enviado este sábado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

A venda é feita no âmbito da constituição de uma nova joint-venture, o Sierra Prime, que agrega, a partir de agora, as participações dos quatros investidores, cada um com 25% da nova entidade, “por um horizonte temporal de 15 anos”, avança o comunicado.

O portfólio do Sierra Prime, com um valor bruto de activos de 1,8 mil milhões de euros, é composto por seis centros comerciais “dominantes e prime”, quatro em Portugal e dois em Espanha. São eles o Centro Colombo (participação de 50%), o Centro Vasco da Gama (50%), o NorteShoppping (50%), o CascaiShopping (100%), o Plaza Mayor (100%) e o McArthurGlen Designer Outlet Málaga (50%).

A Sonae Sierra, subsidiária da Sonae SGPS (proprietária do PÚBLICO), manterá ainda a gestão daqueles centros comerciais.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“A transacção está totalmente alinhada com a estratégia de reciclagem de capital da Sonae Sierra”, avança a Sonae SGPS no comunicado enviado à CMVM, acrescentando ainda que permite “a criação de uma joint-venture líder em centros comerciais na Península Ibérica com três investidores institucionais de referência e de longo prazo, o que permitirá potenciar o crescimento e criação de valor do portfólio”.

De acordo com a informação divulgada, o portfólio do Sierra Prime agrega cerca de 380.000 metros quadrados de área bruta locável e atraem cerca de 90 milhões de visitantes por ano.

No final de 2019, a Sonae Sierra anunciou a criação da Olimpo Real Estate Portugal, em parceria com o Bankinte. Trata-se da primeira sociedade de investimento e de gestão imobiliária (SIGI) a ser constituída no mercado nacional. Os dois parceiros, que já têm experiência no negócio, uma vez que criaram, em 2017, a Olimpo Real Estate SOCIMI, em Espanha (cotada no Mercado Alternativo Bolsista), ainda não anunciaram a data para a sua admissão à bolsa.