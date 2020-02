Empresas ficam em terra, mandam para casa quem regressa e usam Skype para tudo o resto

Seguir as regras da Direcção-Geral de Saúde, da Organização Mundial de Saúde e do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças – é nisso que os grandes grupos empresariais portugueses e multinacionais a operar em Portugal têm presente nos últimos dias para enfrentar o novo coronavírus. O que se concentra sobretudo em restringir viagens profissionais, usar a teleconferência e redes sociais para a actividade diária e solicitar aos trabalhadores que fiquem em casa sempre que tenham estado fora do país durante as últimas duas semanas.

