Centeno admite excedente em 2019 mas semana foi agridoce

O excedente foi a “estrela do debate” orçamental de 2020, mas os dias que se seguiram não têm sido tão favoráveis. No Terreiro do Paço, a semana fica marcada por boas e más notícias para as contas certas, com alguns indicadores a mostrarem desempenhos melhores que o previsto e outros a apontarem em sentido contrário. Porém, Mário Centeno concentra-se na mensagem positiva. O excedente orçamental pode ter chegado já em 2019, admite o ministro das Finanças.

