Rio Ave e Belenenses SAD empatam a zero

Rio Ave e Belenenses SAD empataram este sábado (0-0) em jogo da 23.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com os vila-condenses a desperdiçarem a possibilidade de igualar o Sporting no quarto lugar.

Os anfitriões completaram o oitavo jogo consecutivo sem perder no campeonato, tendo conquistado cinco triunfos e empatado os restantes três compromissos. Por seu lado, os lisboetas interromperam uma série de dois triunfos consecutivos.

O Rio Ave mantém-se no quinto posto, com 37 pontos, enquanto o Belenenses SAD ascendeu ao 13.º lugar provisório, com 25.