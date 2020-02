PSG regressa às vitórias “normais”

Não há quem faça sombra ao PSG na Ligue 1. Os parisienses continuam no bom caminho para mais um título de campeão francês, depois do triunfo neste sábado, no Parque dos Príncipes por 4-0 sobre o Dijon.

Depois de alguns resultados internos bastante bizarros, como o empate 4-4 com o Amiens ou a vitória por 4-3 sobre o Bordéus, o PSG conseguiu, desta vez, juntar a competência defensiva ao seu habitual poder de fogo ofensivo para conseguir mais uma goleada frente a um Dijon que até tinha ganho ao campeão (2-1) na primeira volta.

O PSG nem precisou de Neymar (expulso no jogo anterior) para ganhar tranquilamente. Sarabia (3'), Mbappé (74’ e 90') e Icardi (77') marcaram os golos do triunfo do PSG, que lidera sem grande pressão, com 68 pontos, mais 13 que o Marselha de André Villas-Boas, também vitorioso nesta jornada - 2-3 em casa do Nimes.