Melhor série do Nápoles com Gattuso

Depois de um arranque muito inconstante, o Nápoles estabilizou nos bons resultados com Gennaro Gattuso como treinador. Neste sábado, a formação napolitana chegou ao seu quinto jogo consecutivo sem perder, com um triunfo por 2-1 sobre o Torino na 26.ª jornada da Série A italiana.

Esta é a melhor série do Nápoles desde que o antigo médio do AC Milan substituiu Carlo Ancelotti no cargo, e só não são cinco vitórias consecutivas porque a antiga equipa de Maradona não conseguiu segurar uma vantagem frente ao Barcelona a meio da semana para a Liga dos Campeões (acabou num empate 1-1).

Manolas (19') e Di Lorenzo (82') marcaram para o Nápoles, com o Torino a reduzir, já em tempo de compensação, por Edera.

Numa jornada em que cinco jogos foram adiados, o Nápoles subiu com este triunfo ao sexto lugar, que dá acesso à Liga Europa, com 39 pontos, mais três que o AC Milan, e a três da Roma, equipa orientada pelo português Paulo Fonseca. Já o Torino, vai em sete derrotas consecutivas e está perigosamente próximo dos lugares de descida - está em 15.º, com 27 pontos, mais cinco que o Génova, 18.º.