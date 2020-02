O Liverpool invencível caiu em Watford

Algum dia tinha de acontecer. E aconteceu neste sábado. O Liverpool perdeu pela primeira vez esta época na Premier League inglesa, ao sair derrotado por 3-0 no campo do penúltimo classificado, o Watford, depois de 27 jornadas em que tinha perdido apenas dois pontos num empate com o Manchester United. Se, para os “reds”, este desaire foi apenas uma amolgadela sem grande significado na caminhada rumo ao título, os três pontos conquistados elevaram os “hornets” acima da linha de água.

Este desaire do Liverpool aconteceu praticamente um ano depois de ter perdido pela última vez na Premier League. Foi a 1 de Março de 2019 que os “reds” perderam com o Manchester City no Etihad (2-1), um jogo que acabaria por se revelar decisivo nas contas finais do título desse ano - a equipa de Guardiola foi campeã com mais um ponto que os homens de Jurgen Klopp.

Depois dessa derrota em Manchester, o Liverpool apenas cedeu quatro empates nas 17 jornadas finais da época passada, transportando essa série invencível para a presente época - 26 vitórias em 27 jogos e 79 pontos conquistados em 81 possíveis, com uma enorme vantagem de 22 pontos sobre o City.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Ora, a estatística não marca golos e, em Vicarage Road, o Liverpool passou um mau bocado frente ao aflito Watford. Depois de uma primeira parte sem golos, em que a equipa da casa quase só defendeu (e sofreu um enorme contratempo com a saída por lesão aparentemente grave de Deloufeu aos 15') e os visitantes estiveram desinspirados, a surpresa começou a desenhar-se aos 54’. Tudo começou num lançamento longo para a área, onde Doucouré, depois de deixar a bola bater na relva, fez um desvio para trás e Ismaili Sarr, mais rápido que toda a defesa dos “reds”, fez o 1-0.

Antes que o Liverpool pudesse reagir (e é o que tem acontecido sempre esta época), o Watford fez o 2-0, aos 60’. Deeney recolheu uma bola ainda no seu meio-campo perto da linha lateral, fez um passe rasteiro a rasgar toda a defesa do Liverpool e o rapidíssimo Sarr correu na direcção de Alisson Becker, picando, depois, a bola por cima do guarda-redes brasileiro.

Klopp foi reforçando a artilharia, com Lallana, Origi e Minamini, mas nenhum deles (nem nenhum dos que ficaram em campo) rendeu golos ao Liverpool. Ao contrário do Watford, que reforçou a sua superioridade no jogo com mais um golo, de Deeney, aos 72’, após passe de Sarr e a aproveitar uma saída em falso de Alisson.