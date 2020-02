Lazio chega-se à frente na Série A

O futebol italiano tem sofrido consequências pelo aumento do número de infectados com o novo coronavírus, com o cancelamento de diversos jogos da jornada deste fim-de-semana, entre eles um jogo grande entre candidatos, o Juventus-Inter Milão. Quem não parou nesta 26.ª ronda foi a Lazio de Roma, que assumiu o comando da Série A graças a um triunfo no Estádio Olímpico da capital italiana sobre o Bolonha por 2-0.

Frente a equipa orientada por Sinisa Mihajlovic (que chegou a ser treinador do Sporting durante duas semanas), a Lazio deixou o jogo bem encaminhado logo na primeira parte. Aos 18’, Ciro Immobile conduziu a jogada pelo flanco esquerdo e deixou para o espanhol Luís Alberto rematar de fora da área e fazer o 1-0. Três minutos depois, foi o espanhol a assistir para o 2-0 do internacional argentino Correa.

Com esta sua quarta vitória consecutiva, a Lazio passou a ter 62 pontos, mais dois que a Juventus (60) e mais oito que o Inter, e continuam bem colocado para chegar ao scudetto - os romanos foram apenas duas vezes campeões, a última das quais em 2000.

Para além do Juventus-Inter, foram ainda adiados para 15 de Maio mais quatro jogos desta ronda: Parma-SPAL; Udinese-Fiorentina; AC Milan-Génova; Sassuolo-Bréscia.