João Matias foi 17.º em omnium nos Mundiais de pista

João Matias terminou em 17.º lugar no concurso de omnium do Mundial de ciclismo de pista, pelo que a última oportunidade de qualificação olímpica portuguesa em Berlim ocorrerá no domingo, com Maria Martins, Iuri Leitão e Ivo Oliveira.

Neste sábado, na corrida por pontos, João Matias não conseguiu amealhar nenhum, acabando a competição com 36, no 17.º lugar, igualando o desempenho de 2019. O barcelense tinha começado o concurso com o 16.º lugar em scratch, seguindo-se o 15.º na corrida tempo e o 14.º posto na prova de eliminação.

O francês Benjamin Thomas conquistou a medalha de ouro, com 158 pontos, o holandês Jan Willem van Schip levou a de prata, com 135 pontos, enquanto o britânico Matthew Walls ficou com a de bronze, com 117 pontos.

No domingo, termina a competição, com Maria Martins na corrida por pontos, sendo que a dupla composta por Iuri Leitão e Ivo Oliveira participará na prova de madison, que pode dar apuramento olímpico.

Ainda neste sábado, a norte-americana Chloe Dygert conquistou o “ouro” em perseguição individual, melhorando o seu recorde do mundo e fixando-o agora em 3m16,937s, desempenho que deixou a “prata” da alemã Lisa Brennauer a mais de seis segundos.