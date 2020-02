Grupo de sócios anuncia candidatura ao Conselho Superior do FC Porto

Foi através da publicação de um manifesto que um grupo de mais de três dezenas de sócios do FC Porto deu a conhecer a intenção de se candidatar ao Conselho Superior, um órgão consultivo no organograma do clube, nas eleições que estão programadas para o dia 18 de Abril.

Sob o lema “Por um Porto Insubmisso, Eclético e Triunfante”, este conjunto de associados, encabeçado por Miguel Brás da Cunha, dá conta da vontade de tornar o Conselho Superior no “principal auxiliar da direcção na definição da estratégia” de um clube que pretendem que seja “mais importante do que qualquer um dos seus sócios, dirigentes ou atletas” e que se assuma como “líder na inovação desportiva, no combate ao centralismo e na intransigente luta contra a corrupção”.

Entre os temas que este grupo de candidatos quer ver discutidos destacam-se a “aprovação de um plano de ecletismo do clube”, a “criação de novas modalidades através de parcerias de longo prazo (por exemplo, no futsal)”, a “criação de um centro de formação para todas as modalidades” e a “celebração de parcerias estratégicas com universidades e centros de investigação”.

No leque de áreas de intervenção escolhidas contam-se ainda a “reafirmação inultrapassável do princípio do controlo da SAD por parte do clube”, o “reforço das regras internas de prevenção de conflitos de interesses e de transparência” e a “criação de regras de estatutárias quanto ao modo de financiamento do clube”, para além de uma eventual alteração do regulamento eleitoral, com “introdução do voto electrónico e garantia absoluta do voto livre e secreto”.

Na origem da decisão de avançar com esta candidatura está o facto de este grupo de 35 sócios considerar que o actual órgão consultivo do FC Porto não tem sido a voz de que os associados e simpatizantes do clube precisam.