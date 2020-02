Gil Vicente bate Boavista no Bessa

O Gil Vicente venceu este sábado, por 0-1, na deslocação ao Estádio do Bessa, em partida da 23.ª jornada da I Liga, que determinou a ultrapassagem da equipa de Barcelos (8.º, com 29 pontos) ao Boavista (10.º, com 28), na classificação.

O avançado Sandro Lima (77') foi o autor do golo gilista, que projectou o brasileiro para o pódio dos melhores marcadores do campeonato, com 10 golos, atrás de Carlos Vinícius e Pizzi.

O Boavista respondeu por Stojiljkovic, mas o sérvio falhou o empate, num remate devolvido pelo poste (87').

O encontro ficou ainda marcado por um choque de João Afonso com um adversário, que deixou o médio gilista inanimado no relvado. O jogador foi assistido pelas equipas médicas de Boavista e Gil Vicente, acabando por recuperar a consciência antes de a ambulância o ter transportado para fora do recinto.