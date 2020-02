FC Porto vence na Bielorrússia e segura quinto lugar na Champions

O FC Porto foi neste sábado à Bielorrússia vencer o Meshkov Brest por 32-35, segurando o quinto lugar no grupo B da Liga dos Campeões de andebol, na qual vai disputar uns inéditos oitavos-de-final.

A dependerem apenas de si mesmos para manterem o quinto posto - deixou o campeão da Europa, o Vardar, em sexto na poule -, os “dragões” não facilitaram e asseguraram que terão agora como adversário nos “oitavos” o quarto classificado do grupo A, em vez do terceiro.

Neste momento, os alemães do Flensburg são os quartos posicionados, mas podem ser desalojados no domingo pelos dinamarqueses do Aalborg, em caso de triunfo na recepção aos suecos do Elverum Handball, últimos do grupo.

Os “dragões”, que ao intervalo lideravam por 13-17, estiveram na frente desde o parcial de 2-3, aos cinco minutos, e raramente permitiram aos bielorrussos aproximarem-se, sendo que o melhor que estes conseguiram foi reduzir para dois golos (16-18), no início da etapa complementar.

O guarda-redes “azul e branco” Thomas Bauer foi decisivo, com 17 defesas, ajudando a compensar alguma displicência dos companheiros em alguns contra-ataques, bem como em falhas técnicas pouco habituais.

No fim, ambas as equipas remataram 54 vezes, sendo que os portugueses foram mais eficazes, com 65% de êxito contra os 59% do conjunto do Leste da Europa, em encontro com apenas um golo de sete metros para cada lado.

O bielorrusso Jaca Malus foi, claramente, o melhor marcador do encontro, com 10 golos, enquanto Miguel Alves se revelou o portista mais certeiro, com cinco tentos, mais um do que André Gomes, Hernández Zulueta e Victor Iturriza.