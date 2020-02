FC Porto sofre derrota pesada, Benfica segura liderança

O HC Braga protagonizou a grande supresa da 18.ª jornada do campeonato de hóquei em patins até ao momento, ao bater o FC Porto por expressivos 6-2, atrasando os “dragões” na luta pelo título de hóquei em patins.

Num jogo em que os minhotos e adiantaram cedo no marcador, o intervalo chegou com uma vantagem de 2-1, ampliada no segundo tempo graças a dois golos de Ângelo Fernandes e a outros dois de Danilo Rampulla. Para o FC Porto, marcaram Poka e Gonçalo Alves, sensivelmente no final de cada uma das metades da partida.

Quem aproveitou este resultado, que significou a terceira derrota dos “dragões” no campeonato, foi o Benfica. Os “encarnados” deslocaram-se a Valongo e, num jogo de indecisão no marcador até final, acabaram por impor-se por 2-3, com o golo decisivo (de Lucas Ordoñez) a ser apontado já no derradeiro minuto.

Graças a este resultado, o Benfica passa a somar 46 pontos, mais cinco do que a Oliveirense (que neste sábado se impôs em casa do Física, por 0-4) e mais seis do que o Sporting, que só joga no domingo (16h) em Barcelos. O FC Porto está agora a sete pontos do primeiro lugar.