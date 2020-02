Adeptos do Bayern insultam dono do Hoffenheim e jogo é interrompido

O Hoffeinhem-Bayern Munique deste sábado, a contar para 26.ª jornada da Bundesliga, ficou mais de dez minutos interrompido depois de os adeptos do clube bávaro terem exibido tarjas a insultar o dono do clube adversário, o multimilionário Dietmar Hopp, onde o chamavam de “filho da puta”.

Depois de uma primeira interrupção momentânea por causa do comportamento dos adeptos visitantes, o jogo foi interrompido uma segunda vez, com o treinador Hans Dieter Flick e os jogadores do Bayern a dirigirem-se aos seus próprios adeptos para estes retirarem as tarjas. Até Karl-Heinz Rummenigge, presidente do clube, desceu ao relvado para ir falar com os adeptos.

O jogo, que estava 0-6 para o Bayern, acabou por ser retomado, mas os jogadores das duas equipas passaram os cerca de 13 minutos que ainda restavam de tempo de jogo a dar toques na bola.