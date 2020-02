Mosteiro da Batalha: “Os filhos de D. João I estão cada vez mais humanos”

Os grupos de miúdos organizam-se cá fora para que, ao entrarem na igreja, estejam tão silenciosos quanto a sua idade e o seu entusiasmo permitem. Entre eles há um rapaz que não terá mais do que 12 anos que não pára de fazer perguntas: “O esqueleto do Infante D. Henrique está lá dentro? O rei lutava mesmo a cavalo e com espada? Quanto tempo é que isto ainda vai continuar de pé? Cem anos? Mais?” Os professores vão gerindo perguntas e alunos como podem até chegar o guia, à hora marcada. As visitas organizadas começam cedo e, por isso, ao final da manhã há já dezenas de pessoas a percorrer o Mosteiro de Santa Maria da Vitória, que D. João I, o Mestre de Avis, mandou construir em 1386 para agradecer à Virgem a vitória sobre os castelhanos na célebre Batalha de Aljubarrota (1385).

