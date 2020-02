Iraniano Mohammad Rasoulof vence Festival de Berlim

There Is No Evil, do iraniano Mohammad Rasoulof, é o grande vencedor do Urso de Ouro da 70.ª edição do Festival de Berlim. Never Rarely Sometimes Always, de Eliza Hittman, recebeu o Grande Prémio do Júri, Hong Sangsoo foi o melhor realizador e Paula Beer e Elio Germano os melhores actores.

Recebida em lágrimas pelo elenco e pela equipa que se deslocaram em peso a Berlim em vez de um Mohammad Rasoulof que as autoridades iranianas impediram de viajar, a atribuição do prémio foi aplaudida de pé pelo auditório presente no Berlinale Palast e anunciada com verve quase shakespeareana pelo presidente do júri, Jeremy Irons.

Uma escolha que, depois de um ano em que a Berlinale se abriu e se renovou, manteve a velha tradição do festival de premiar “filmes de tema”, e também confirmou o constante apoio do certame alemão ao cinema iraniano – Jafar Panahi, com Táxi, e Asghar Farhadi, com Uma Separação, foram os casos mais recentes.