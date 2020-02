Entrevista

Secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Media remete para o Parlamento a competência para mudar o modelo de governação do serviço público de rádio e TV, mas elogia uma faceta do actual, criado pelo Governo de Passos: o CGI criou uma “separação entre o Governo e a RTP do ponto de vista das nomeações” e agora não há interferências.