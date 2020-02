Tribunal volta a condenar reitor da Fernando Pessoa por desvio de fundos

O Tribunal Judicial da Comarca do Porto voltou a condenar esta sexta-feira o reitor da Universidade Fernando Pessoa, Salvato Trigo, por este ter desviado, através de uma empresa, quase 2,2 milhões de euros daquela instituição de ensino privado em benefício próprio e da sua família. Um ano e três meses de prisão, com pena suspensa por igual período, foi esta a sentença determinada pelo Tribunal Judicial da Comarca do Porto.

