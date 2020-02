PSP elogia “coragem e sangue-frio” do agente cercado por amigos das vítimas da Segunda Circular. Actos “não passarão impunes”

As imagens amplamente divulgadas nas redes sociais mostravam um aparatoso grupo de motociclistas e pessoas a pé a cercarem um carro da PSP, na Avenida Dom Pedro V, na Damaia, terça-feira passada, enquanto um agente no seu exterior empunhava uma arma de fogo procurando travar a investida, sem nunca a apontar directamente a ninguém. Tudo isto ocorreu enquanto, no cemitério ao lado, se realizava o funeral de uma das três vítimas mortais do acidente ocorrido na madrugada do dia 21 na Segunda Circular em Lisboa, durante uma corrida a alta velocidade naquela via.

Em comunicado emitido esta madrugada, a PSP salienta agora “a coragem e o sangue frio do polícia que permaneceu no exterior do carro patrulha” e que “permitiram evitar males maiores”.

A polícia recebera um alerta por um grupo de motociclistas estarem a circular na via pública, sem capacetes e realizando manobras proibidas pelo Código da Estrada. A PSP começou por enviar um carro patrulha com dois agentes, “por não ter sido estabelecida inicialmente qualquer ligação” com a morte dos três homens em resultado do acidente do dia 21, na Segunda Circular.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Quando se viram cercados por um conjunto de motociclistas que “de forma hostil” recusaram acatar as ordens, um dos polícias entrou no carro para pedir reforços urgentes via rádio, enquanto o segundo permaneceu no exterior “emitindo continuamente ordens para que os agressores se afastassem”.

“Devido ao aumento do número de infractores e aos seus inaceitáveis comportamentos, um dos polícias para garantir a sua integridade física e a autoridade do Estado, recorreu passivamente à arma de fogo como forma de dissuasão relativamente às agressões iminentes, sem no entanto a ter apontado a qualquer cidadão”, descreve o comunicado da PSP, acrescentando que, apesar de a identificação presencial dos infractores não ter sido possível, por terem dispersado quando chegaram os reforços, a polícia irá “utilizar todos os meios para identificar todos os intervenientes”. Objectivo: “Responsabilizá-los tanto criminalmente como pelas contra-ordenações praticadas”, esclarece ainda aquela força policial, reiterando que tais comportamentos “não passarão impunes”.

Este não foi o único incidente relacionado com o acidente da Segunda Circular. Pouco depois, os amigos das três vítimas mortais decidiram invadir com motas o Cemitério dos Prazeres, em Lisboa, enquanto decorria o funeral de outra das vítimas. E, no domingo, dois dias depois do acidente, a Segunda Circular chegou a estar interrompida cerca de hora e meia, depois de 150 carros e aproximadamente 500 pessoas terem participado noutra aparente homenagem aos três jovens que morreram durante a corrida de alta velocidade.