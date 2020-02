Prédio Coutinho. Moradores com “felicidade contida” após tribunal colocar em dúvida utilidade pública da demolição

Dois dos moradores do edifício de 13 andares consideram que a anulação da decisão a dar razão ao Estado no âmbito da Declaração de Utilidade Pública que, desde 2005, legitima a desconstrução do imóvel é uma “boa notícia” para quem deseja continuar a viver ali. Já a VianaPolis, responsável pela extinção do prédio, considerou que o acórdão visa apenas a correcção de uma “questão técnico-jurídica”.