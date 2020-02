Depressão Jorge traz chuva para o fim-de-semana

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê o regresso do mau tempo a todo o país, devido à depressão Jorge, que vai passar por Portugal durante o fim-de-semana.

No seu site, o IPMA indica que “o sistema frontal associado à depressão Jorge deverá atravessar Portugal continental com actividade moderada na região Norte, e enfraquecendo gradualmente enquanto se desloca para sul”.

O instituto meteorológico prevê períodos de chuva para sábado nas regiões Norte e Centro, algo que se vai estender à região Sul do país, a partir da manhã. Esperam-se aguaceiros fracos e pouco frequentes, que poderão ser de neve acima dos 1200 metros de altitude. O vento será forte no litoral Norte e Centro até ao início da manhã de sábado, sendo moderado a forte nas terras altas.

O IPMA alerta ainda para a descida da temperatura máxima, em particular no interior, não ultrapassando os 12ºC em Trás-os-Montes e Beira Alta. No litoral e região Sul devem registar-se valores entre os 15 e 19º C.