Vitalino Canas falha eleição para Tribunal Constitucional. Correia de Campos também não é reeleito para o CES

Tudo chumbado. Os deputados não elegeram Vitalino Canas e António Clemente Lima, indicados pelo PS, para juízes do Tribunal Constitucional, nem António Correia de Campos para um novo mandato como presidente do Conselho Económico e Social. E também voltaram a recusar a lista conjunta de PS e PSD para o Conselho Superior da Magistratura. Os nomes propostos tinham que receber pelo menos 146 votos favoráveis uma vez que são eleições que exigem uma maioria qualificada de dois terços e estavam presentes 219 deputados.

No caso do Tribunal Constitucional, os dois nomes propostos não conseguiram sequer os votos de toda a bancada do PS. Os socialistas somam 108 deputados e a lista conseguiu apenas 93 votos a favor - mais do que os brancos, que foram 96, a que se somam 30 nulos.

Depois da polémica, na última semana, em torno do nome do antigo porta-voz socialista e antigo secretário de Estado de António Guterres, era expectável este desfecho nas eleições. Já se sabia que o Bloco e o deputado da Iniciativa Liberal votariam contra, e o PSD, oficialmente, fez saber que havia um grupo de deputados “desconfortáveis” com o nome escolhido pelos socialistas.

Vitalino Canas e António Clemente Lima eram candidatos às duas vagas deixadas em aberto por Cláudio Monteiro e Clara Sottomayor - a última tinha sido indicada pelo Bloco na anterior legislatura, fruto do entendimento com o PS - mas com a subida eleitoral em Outubro passado, os socialistas consideraram que já não teriam que partilhar nomeações.

Correia de Campos mais longe

No caso do CES, dois meses depois de António Correia de Campos não ter conseguido ser eleito para um segundo mandato para a presidência do conselho, desta vez ficou ainda mais longe do objectivo.

Nesta sexta-feira, de um universo de 219 votantes, recebeu 125 votos “sim”, 77 brancos e 11 nulos, não conseguindo, por isso, o mínimo exigível de 140 votos favoráveis, uma vez que se trata de uma eleição por maioria qualificada de dois terços.

A lista conjunta do PS e PSD dos sete vogais e suplentes para o Conselho Superior da Magistratura que falhara a eleição em Dezembro por apenas um voto também foi rejeitada. Teve até menos um voto favorável do que em Dezembro. Desta vez, recebeu 138 votos a favor, 63 brancos e 18 nulos. As bancadas do PS e do PSD, completas, somariam 187 deputados.

Os sete vogais e três suplentes escolhidos receberam 139 votos sim, 66 brancos e quatro nulos. A lista era composta por Vítor Manuel Faria, Licínio Lopes Martins, José Pinto Ribeiro, António Vieira Cura, António Barradas Leitão, Inês Ferreira Leite e André de Oliveira Miranda. Os três suplentes são Paulo Rui Valério, Luís Paulo Pereira e Telma Silva Carvalho.