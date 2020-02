PSD, PS, CDS e Chega contra limitações à penhora de habitação

O PCP e o BE propuseram alterações à lei para reforçar a limitação de penhoras à habitação permanente por dívidas, mas PSD, PS, CDS e Chega opuseram-se, alegando argumentos diferentes. O assunto foi debatido esta sexta-feira de manhã no Parlamento.

João Oliveira, líder da bancada comunista, apresentou a proposta como uma solução para responder ao problema dos portugueses “que continuam a perder as suas casas” por dívidas. Uma das alterações à lei vai no sentido de permitir que seja eliminada a possibilidade de penhora ou execução de hipoteca sobre a habitação quando se comprove a inexistência de rendimentos suficientes para assegurar a subsistência do executado ou do seu agregado familiar, incluindo no âmbito de processos de execução fiscal”.

João Oliveira salientou ainda a proposta de limitar a venda dos imóveis, depois de executados pela banca. “São centenas de exemplos de bancos que executaram hipotecas e que acabaram por vendê-las por valores dos créditos em execução”, referiu.

Pelo BE, Maria Manuel Rola defendeu que a protecção das famílias contra as penhoras por dívidas, consagrada em 2016, “deve ser alargada” e que “muitas vezes” as dívidas em causa são “desproporcionadas” face ao valor da habitação.

Mas as pretensões das bancadas à esquerda foram travadas pelo PS. A deputada Isabel Rodrigues defendeu que ainda “não decorreu tempo suficiente” sobre legislação anterior aprovada para perceber se as “soluções adoptadas serão adequadas e suficientes”, acrescentando que é preciso avaliar. A socialista referiu ainda que os imóveis só representam 3% das penhoras.

A social-democrata Márcia Passos foi mais dura: “Era só o que faltava permitirmos estas barbaridades e permitir que quem deve não paga. Estamos em defesa daqueles que pretendem cobrar os seus créditos”.

Do lado da oposição aos projectos do PCP e do BE também se colocou André Ventura do Chega ao considerar que os dois partidos “estão a criar um regime prévio de incumprimento”. Uma posição que levou João Oliveira a notar, como curiosidade, que foi André Ventura que “mais encarniçadamente defende a banca”, recebendo aplausos também por parte de deputados bloquistas. Pelo CDS, Cecília Meireles argumentou que “a habitação é um direito”, mas que “não cabe aos credores nem aos privados assegurar esse direito”. A deputada lembrou que os credores “podem ser bancos ou pequenos empresários que ficam com os calotes”.

Ao lado de comunistas e bloquistas ficaram o PAN e a deputada não inscrita Joacine Katar Moreira.