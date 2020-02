PCP acusa PS de “fazer chantagem” sobre o aeroporto do Montijo

O líder da bancada parlamentar do PCP, João Oliveira, rejeitou que seja o seu partido a “obstaculizar” a construção de um novo aeroporto em Lisboa e acusou o PS de “fazer chantagem a uma autarquia” ao pretender mudar uma lei para abrir caminho ao avanço da obra.

Em declarações aos jornalistas no Parlamento, João Oliveira defendeu que a solução para o novo aeroporto em Lisboa “tem de ser Alcochete e não ceder à Vinci de manter a Portela e fazer um apeadeiro no Montijo”.

Questionado sobre os custos que o Governo alega existirem se fosse abandonada a solução do Montijo, o líder da bancada comunista defendeu que “o que tem custos é desistir de Alcochete e optar por uma solução desadequada e insuficiente para as necessidades do país”.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Em causa está o parecer negativo que a Câmara Municipal da Moita (CDU) prometeu dar à construção do novo aeroporto do Montijo, no âmbito da consulta pública do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) da infra-estrutura.

Por outro lado, o Governo deu sinais de querer alterar a lei para que os pareceres das autarquias abrangidas pela construção do aeroporto não sejam vinculativos. Uma situação que João Oliveira considera ser uma “inaceitável chantagem sobre a Assembleia da República” e que revela que o Governo está “disposto a incorrer riscos ambientais e para a segurança aeronáutica” e a “alterar uma lei que o próprio PS aprovou, passando por cima das competências do poder local”. Para o deputado comunista essa insistência em querer alterar a lei é de “quem está refém dos interesses do grande capital, desprezando as necessidades do país.

O líder da bancada comunista defende que a opção capaz de “responder às necessidades” do século XXI e de substituir “faseadamente o aeroporto da Portela” é a construção de um aeroporto no campo de tiro de Alcochete.