A campanha #PeríodoLivre quer enviar pensos higiénicos reutilizáveis para a Guiné-Bissau

A Associação Corações com Coroa tem um novo projecto: a campanha nacional #PeríodoLivre, para o fabrico de pensos higiénicos reutilizáveis, é lançada este sábado, 29 de Fevereiro. A iniciativa de solidariedade da associação sem fins lucrativos, presidida por Catarina Furtado, vai enviar “Kits Dignidade” para a Guiné-Bissau, compostos por artigos de higiene feminina. Por falta de condições económicas para adquirir pensos higiénicos, na Guiné-Bissau é comum as meninas não poderem frequentar a escola quando estão menstruadas. A Organização das Nações Unidas (ONU) estima que isto aconteça com uma em cada dez raparigas africanas, que acabam por abandonar a escola.

Cada “Kit Dignidade” é composto por seis pensos higiénicos reutilizáveis, bem como um sabonete, uma toalha, uma emulsão para bebé, um gorro para bebé, um lençol e preservativos. Para construir estes kits, a associação conta com o apoio do Município de Grândola, que, por iniciativa própria, se propõe a lançar um apelo para a criação de um grupo de trabalho. Constituído por costureiras e costureiros locais, o grupo procederá à confecção dos pensos higiénicos reutilizáveis.

Por agora, a campanha espera entregar 100 “Kits Dignidade”. Filipa Gama, da Corações com Coroa, relembra ao P3 que o objectivo está dependente do número de voluntários e do número de pensos que estes conseguirem produzir. Para chegar a 100 meninas, os grandolenses precisam de fabricar 600 pensos. Assim, querem “começar de uma maneira pequenina, consistente e sólida”, até para não “esticar demasiado” a duração da campanha. A ideia da Corações com Coroa é entregar os kits às meninas “ainda na primeira metade deste ano”.

A campanha #PeríodoLivre é lançada este sábado pelas 17 horas, numa sessão no Cineteatro Grandolense. A Corações Com Coroa é uma Organização Não-Governamental para o Desenvolvimento fundada em 2012, que visa promover “uma cultura de solidariedade, igualdade de oportunidades e inclusão socioafectiva de pessoas em situações de vulnerabilidade, risco ou pobreza”.