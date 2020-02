Moita e Montijo

Parece que, segundo a lei em vigor, a Câmara Municipal da Moita pode impedir a construção do aeroporto do Montijo. O ministro Pedro Nuno Santos veio dizer que seria necessário alterar a lei, para que uma câmara municipal não tenha possibilidades de impedir um projecto nacional, e aí teve a oposição de todos os partidos da Assembleia da República,

É praticamente certo que a lei não será alterada porque a questão se mistura com a do aeroporto do Montijo que se pretende juntar ao da Portela, constituindo ambos a solução aeroportuária para Lisboa nas décadas mais próximas. Mas o problema de uma câmara municipal poder impedir uma obra nacional é real e bem mais importante do que o caso do Montijo.

Já há uns anos, a oposição de municípios impediu a construção da linha ferroviária Sines-Grândola, importante para o porto de Sines e para a ligação ferroviária deste a Badajoz. Mas porque é que os municípios daquela zona haviam de deixar construir uma linha ferroviária que eles não iriam utilizar e que lhes incomodava a agricultura? Não é precisamente aí que o povo é quem mais ordena? E por que é que os habitantes de Montalegre e terras adjacentes hão-de suportar os buracos das minas de lítio, se eles nem têm carros eléctricos? É o síndroma do “mas não no meu quintal”. (…)

Carlos Anjos, Lisboa

Os cães não são coisas

Os cães já são seres dotados de sensibilidade. O nosso veterinário até afirma que têm sentimentos. Os de cá de casa são amicíssimos. Merecem ser tratados com respeito e condignamente. Não foi o que aconteceu com os cães de um afamado toureiro, que até levou um deles à morte por maus-tratos e fome! Os outros estavam tão magros que se viam as costelas. A sanção punitiva que deve aplicar-se contra esta relapsa desumanidade deve ser pesada, para que funcione como exemplo!

Vítor Colaço Santos, São João das Lampas

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Obrigações sustentáveis

Em 2017, foram lançadas as primeiras obrigações sustentáveis, emitidas por empresas ou governos que pretendam reduzir os impactos ambientais da sua actividade. Dois anos após o seu lançamento, já foram emitidos mais de 122 mil milhões de euros em obrigações desta natureza. Ao contrário das obrigações “verdes”, este instrumento financeiro não está associado a projectos específicos, mas sim ao desempenho ambiental e social global do emitente. A larga flexibilidade promovida pelas obrigações sustentáveis está a atrair um número extremamente elevado de companhias. Para além da flexibilidade da aplicação dos fundos, estes empréstimos conseguem uma redução das taxas de juro entre 0,05 e 0,1 pontos. Em Portugal, este instrumento ainda é pouco conhecido. No entanto, poderia ser uma importante fonte de financiamento para as empresas nacionais, sobretudo ao nível do investimento, em equipamentos/infra-estruturas mais eficientes.

João António do Poço Ramos, Póvoa de Varzim