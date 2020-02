Turquia diz que vai deixar de impedir passagem de refugiados para a Europa

A Turquia não vai continuar a impedir a saída de refugiados da sua costa para a Europa, disse um alto responsável turco, enquanto o Presidente Recep Tayyip Erdogan discute a resposta do país a um ataque no noroeste da Síria. As forças do regime sírio de Bashar al-Assad atingiram forças turcas, matando 33 soldados, naquele que é o episódio mais grave para Ancara desde que começou a intervir mais directamente no conflito, em Fevereiro.

Em Idlib, o regime de Assad, apoiado pelos seus aliados (Rússia e forças apoiadas pelo Irão como o Hezbollah), avança sobre o último reduto das forças rebeldes (muitas apoiadas por Ancara). A região foi recebendo pessoas como resultado de acordos após ofensivas brutais do regime noutras zonas, e por isso muitos dos deslocados já fugiram várias vezes até acabarem ali.

A guerra na Síria levou à fuga de mais de metade da população do país pré-guerra, 22 milhões, e destes metade refugiaram-se no estrangeiro; outra metade está deslocada dentro do país (e morreram ainda mais de 500 mil pessoas). Idlib tem hoje o dobro da população que tinha antes da guerra, um total de três milhões de pessoas.

Entre os rebeldes há ainda movimentos islamistas, e o regime de Assad culpa a Turquia por não os ter combatido ou expulsado das fileiras das milícias que Ancara apoia.

Perante a ofensiva do regime, a Turquia, que tem fronteira com a região e recebeu já mais de 3,7 milhões de refugiados sírios, disse que esta se manteria fechada e não receberia mais refugiados.

Entre a fronteira fechada e o avanço das tropas de Assad, muitos dos que continuam em Idlib foram evitando as forças do regime e não querem viver sob a sua autoridade – o regime torturou opositores, matou-os nas prisões, e muitos dos rebeldes sabem o perigo de voltar a estar sob controlo governamental.

Crianças morrem de frio

À medida que procura mais apoio para a sua acção na Síria (na NATO invocou o artigo 4º do seu tratado fundador, usado quando um membro é atacado, vai ter uma reunião extraordinária esta sexta-feira), a Turquia decidiu pressionar com algo que tem usado muitas vezes como ameaça: quebrar o acordo com a União Europeia de 2016 sobre refugiados e deixá-los passar. Um aumento recente de chegadas de refugiados às ilhas gregas já foi visto como resultado de uma acção turca de permitir mais passagens.

“Decidimos, com efeito imediato, não impedir os refugiados sírios de passar por terra ou por mar” – há também uma rota por terra, que implica atravessar o rio Evros, uma rota também perigosa e mortífera para muitos. “Todos os refugiados, incluindo os sírios, podem passar.”

A agência Reuters diz que alguns refugiados afegãos em Istambul estavam a juntar-se em táxis partilhados para começar a viagem para a Europa depois de terem sabido do anúncio turco. Bulgária e Grécia anunciaram de imediato que estão a apertar a vigilância às fronteiras. O Alto Comissariado da ONU para os Refugiados diz que não tem registo de movimentos visíveis de refugiados.

O facto de a fronteira com a Turquia estar fechada tem levado a uma situação dramática em Idlib, que é já considerada a pior em dez anos de guerra devastadores na Síria.

Morreram 370 pessoas desde o início do ano, incluindo 97 crianças, dizem os Capacetes Brancos, organização de socorristas que opera nas zonas rebeldes tentando ajudar as vítimas dos bombardeamentos do regime e seus aliados que atingem muitas vezes zonas civis – incluindo escolas e hospitais.

Muitas pessoas, muitas crianças, morreram de frio. “Só queria que os meus filhos pudessem sentir calor”, disse ao New York Times Ahmad Yassin Leila, que perdeu o seu bebé de 18 meses, morto por hipotermia. “Não quero mais nada, só uma casa com janelas que possam manter o frio e o vento lá fora.”