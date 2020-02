Novo coronavírus. Como cada país se está a proteger

A Organização Mundial da Saúde (OMS) elevou o risco de contágio e de impacto do novo coronavírus a “muito alto a nível global”. Em conferência de imprensa, o director-geral Tedros Adhanom Ghebreyesus afirmou que o surto que já afectava nesta sexta-feira perto de 60 países está a aumentar. Com muitas perguntas ainda sem resposta, a principal preocupação dos vários países é tentar travar a transmissão do vírus e encontrar uma possível cura ou tratamento específico.

Continuar a ler