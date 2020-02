Gare de Lyon em Paris evacuada devido a incêndio

A polícia francesa evacuou a gare de Lyon, em Paris, esta sexta-feira, devido a um incêndio numa rua adjacente à estação.

A estação foi invadida por nuvens de fumo negro, e motociclos que se encontravam estacionados na rua foram consumidos pelas chamas.

O incêndio ficou controlado por volta das 17h30, informaram as autoridades francesas, no Twitter, onde também pediram à população que se mantivesse afastada do local.

O fogo terá deflagrado no local onde decorria um concerto de um cantor congolês, Fally Ipupa, avança o canal de televisão francês BFM TV.