Aristides Gomes diz que instituições do Estado guineense estão a ser invadidas por militares

O primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Aristides Gomes, afirmou esta sexta-feira, nas redes sociais, que as instituições do Estado estão a ser invadidas por militares, num claro “acto de consumação do golpe de Estado”.

“Há cerca de meia hora, as instituições de Estado estão a ser invadidas por militares, num claro acto de consumação do golpe de Estado iniciado ontem (quinta-feira) com a investidura, de um candidato às eleições presidenciais”, refere Aristides Gomes na sua página oficial no Facebook.

Umaro Sissoco Embaló, candidato às presidenciais dado como vencedor pela Comissão Nacional de Eleições da Guiné-Bissau e que na quinta-feira tomou simbolicamente posse como Presidente do país, demitiu esta sexta-feira o primeiro-ministro guineense, Aristides Gomes.

Num decreto presidencial, divulgado à imprensa, é referido que “é exonerado o primeiro-ministro, Sr. Aristides Gomes”. Assinado por Umaro Sissoco Embaló, o decreto refere que a demissão se justifica, tendo em conta a “actuação grave e inapropriada” de Aristides Gomes, por convocar o corpo diplomático presente no país, induzindo-o a não comparecer na tomada de posse e por “apelar à guerra e sublevação em caso da investidura do chefe de Estado, que considera um golpe de Estado”.

O decreto refere também que a demissão do primeiro-ministro teve em conta a “crise artificial pós-eleitoral criada pelo partido PAIGC (Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde) e o seu candidato às eleições presidenciais.

Cenário que, de acordo com Sissoco Embaló, põe em causa o normal funcionamento das instituições da República, consubstanciada nas declarações públicas de desacato e não-reconhecimento da legitimidade e autoridade” do chefe de Estado “eleito democraticamente, por sufrágio livre, universal, secreto, considerado pelo conjunto de observadores internacionais livre, justo e transparente e confirmado quatro vezes pela Comissão Nacional de Eleições”.

Umaro Sissoco Embaló tomou simbolicamente posse numa cerimónia marcada pela ausência do Governo, partidos da maioria parlamentar e principais parceiros internacionais do país. A cerimónia terminou com a assinatura do termo de passagem de poderes entre o Presidente cessante, José Mário Vaz, e Sissoco Embaló.

O Governo da Guiné-Bissau considerou o acto como um “golpe de Estado” e “uma atitude de guerra” e acusou o Presidente cessante de se auto-destituir e as Forças Armadas de “cumplicidade”.