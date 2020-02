Sete ideias para sair esta semana

VILA DO BISPO

Volta à Terra pelo céu

De 28 de Fevereiro a 1 de Março

Centro Cultural e Ermida de Nossa Senhora da Guadalupe

Vila do Bispo põe os olhos no céu à passagem do Out-(in)Verno, o festival algarvio onde “a arte comunica a ciência pensando no património”. Além de pôr os participantes de telescópio em riste para observar os astros, leva-os a caminhadas (diurnas, nocturnas e ao lusco-fusco), exposições, oficinas e sessões arqueológicas. A música e a animação de rua também entram no programa, este ano orientado pela celebração dos 500 anos da primeira circum-navegação. Vila do Bispo é a segunda paragem desta edição do Out-(In)Verno, depois de ter visitado São Marcos da Serra, em Novembro, e antes de alcançar Lagoa, entre 8 e 10 de Maio.

Horário: sexta, das 17h às 23h; sábado, das 10h às 23h; domingo, das 10h às 18h.

Grátis a 15€.

Mais informações aqui.

Foto Herberto Hélder é um dos poetas homenageados no Poesia à Mesa Pedro Cunha

SÃO JOÃO DA MADEIRA

Poemas servidos, fabricados, estendidos…

De 29 de Fevereiro a 21 de Março

Escolas, restaurantes, autocarros, mercado, escolas, fábricas, ruas... Em São João da Madeira, há Poesia à Mesa por todo o lado. Que não se espante o utente do centro de saúde que de lá saia com uma prescrição de poemas. Nem o operário da fábrica Viarco que der por si transformado em performer num Turno da Noite ao lado de Dois Líricos (Paulo Condessa e Sérgio Correia). Nem o transeunte que vir poesia pendurada em estendais, impressa num lápis ou escrita no saco do pão. Nem o comensal a quem seja servida uma refeição com acompanhamento de declamação, num dos 14 restaurantes que se associam ao festival literário. As actividades são às dezenas no festival sanjoanense. A abertura oficial faz-se com Lúcia Moniz e Pedro Lamares a darem vida à relação de amizade entre Sophia de Mello Breyner Andresen e Jorge de Sena, na peça Para Atravessar Contigo o Deserto do Mundo (dia 29, às 22h, Casa da Criatividade). Ana Deus e João Paulo Esteves da Silva farão o Serão Poético do encerramento, no Dia Mundial da Poesia (dia 21, às 22h, Paços da Cultura). Pelo meio, São João da Madeira ainda fará uma Peregrinação Poética com Mafalda Veiga, a partir da Biblioteca Municipal (dia 20, às 21h30), depois de José Fanha e Fernando Alves lá terem estado à conversa, Poetizando sobre Fernando Assis Pacheco (dia 17, às 21h30). Veiga e Pacheco são dois dos seis poetas escolhidos para as homenagens desta 18.ª edição, lado a lado com Andreia C. Faria, Herberto Hélder, Mário-Henrique Leiria e Soror Violante do Céu.

Grátis, excepto espectáculos de abertura (5€ a 6,50€) e de encerramento (3€).

Programa completo aqui.

Foto Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha

VILA FRANCA DE XIRA e VILA NOVA DA BARQUINHA

Do rio ao prato

Frito ou em cabidela, com risoto ou açorda de ovas, o sável é novamente elevado a estrela das ementas de Vila Franca de Xira. Março, Mês do Sável vai à mesa de 20 restaurantes do concelho e a uma série de show cookings nos mercados municipais, aos sábados, com os chefs José Maria Lino e Luís Machado. Mais do que convidar a apreciar a gastronomia alimentada pelo Tejo, a campanha chama à descoberta do território local, com actividades paralelas como passeios no rio, a bordo do varino Liberdade, ou visitas guiadas a museus (mais informações aqui).

De 1 a 31 de Março, nos restaurantes Grelha, U14, Voltar ao Cais, Casaleiro's, Magníficos, Morgado Taberna 2017, Sobreiro, Sol Nascente, Grande Elias, Cherne, Aquarius, Bica do Chinelo, Cabeça de Toiro, Canoa, O Comboio, Espeto Real, Forno, Mina, Retiro e Tasca da Vila.

A montante, também Vila Nova da Barquinha anda a servir aquele peixe por estes dias, mas junta outra iguaria ao cardápio. No 26.º Mês do Sável e da Lampreia embarcam sete restaurantes. Aqui, a confecção é tradicional e o sabor pode ter vista para o património: ao fim-de-semana, cada dose vale uma visita ao Castelo de Almourol ou ao Centro de Interpretação Templário.

De 8 de Fevereiro a 29 de Março, nos restaurantes Almourol, Chico, Loreto, Soltejo, Stop, Tasquinha da Adélia e Trindade.

Bolas temari DR Workshop de bonsai Gonçalo Barriga Workshop de bonsai Gonçalo Barriga,Gonçalo Barriga Fotogaleria DR

LISBOA

Artes orientadas

Museu do Oriente

As Artes Japonesas Dão as Boas-vindas à Primavera com um conjunto de workshops no Museu do Oriente. Abrem a 3 de Março, com técnicas de arranjos florais segundo a tradição japonesa do ikebana (a primeira sessão já está esgotada, mas há outra em Maio). A seguir, entram em cena as ancestrais e coloridas temari – ou bolas-de-mão –, destinadas a ser oferecidas a alguém especial. Quem quiser tornar mais harmonioso o espaço onde vive/trabalha, aproveitando as renovadoras energias primaveris, pode contar com a iniciação a essa filosofia e prática milenar que é o feng shui (com sessões posteriores para níveis seguintes). Os bonsais também são bem-vindos: uma oficina tratará de ensinar a arte da boa manutenção das pequenas “árvores em vasos”.

Ikebana com kenzan: dias 3 de Março e 19 de Maio, das 14h às 16h; 65€ (inclui jarra e kenzan).

Temari: dia 7 de Março, das 14h às 18h; 45€ (inclui materiais).

Iniciação ao feng shui: dias 4, 11 e 18 de Março, das 15h às 18h; 45€.

Workshop de bonsai: dia 28 de Março, das 10h às 18h; 60€ (inclui um bonsai).

Inscrições e mais informações aqui.

Foto Stomp DR

LISBOA E PORTO

Uma questão de ritmo

Está de volta a trupe das vassouras e das tampas de caixote de lixo. Há quase 30 anos a esgotar salas por todo o mundo, os Stomp mostram como se constrói um espectáculo-fenómeno mundial com “instrumentos” à mão em qualquer beco ou ruela – baldes, bidões, garrafões, paus, câmaras de ar, jornais... – e com o próprio corpo a marcar o ritmo. E ritmo é a palavra-chave. Juntem-se à percussão o teatro, as coreografias enérgicas e o sentido cómico, e fica exposta a fórmula do sucesso. A companhia britânica vem a Portugal pela 11.ª vez, com a promessa de novos números e objectos encaixados nos seus movimentos únicos.

Em Lisboa, no Teatro Tivoli BBVA, de 4 a 29 de Março (quarta a sexta, às 21h; sábado, às 16h e 21h; domingo, às 16h); bilhetes de 13,50€ a 35€.

No Coliseu do Porto, de 2 a 4 de Abril (quinta e sexta, às 21h30; sábado, às 16h); bilhetes de 15€ a 37,50€.

João e o Pé de Feijão, Partículas Elementares DR DiscursosLafontana - Formas Animadas DR Error 404, Ángeles de Trapo DR Viajeros del Carrusel, Ángeles de Trapo DR L'Après-midi D’Un Foehn, Compagnie Non Nova Jean-Luc Beaujault/Cie Non Nova Fanfarra Kaustica DR Robertos da Mãozorra José Fernandes/Mãozorra Robertos dos Valdevinos DR Fotogaleria DR

GAFANHA DA NAZARÉ

Palheta em viagem

De 5 a 8 de Março

Fábrica das Ideias e outros locais

Bonecos, sacos esvoaçantes, ditadores por uns fios. Vão todos dar à quarta edição do Palheta - Festival de Robertos e Marionetas da Gafanha da Nazaré, com a Viagem como tema. A terra do bonecreiro Armando Ferraz é invadida por fantochadas de todo o tipo. O teatro Dom Roberto chega pelas mãos de Valdevinos e Mãozorra. João e o Pé de Feijão representa a companhia Partículas Elementares. A Lafontana - Formas Animadas aborda em Discursos "a retórica como instrumento de persuasão das massas”. A Mandrágora encarrega-se da oficina para famílias Caixas do Eu e de Nós e orienta o espectáculo comunitário de rua Contraventos. De fora vêm os espanhóis Ángeles de Trapo, com Error 404 e Viajeros del Carrusel, e a francesa Compagnie Non Nova, com os sacos de plástico animados em L'Après-midi D’Un Foehn. O desafio musical do Palheta foi feito, este ano, à Fanfarra Kaustica, que abre portas ao teatro de marionetas num espectáculo inédito com a Radar 360º. Fora de cena, está patente uma exposição do designer Nuno Coelho, enquanto Vera Alvelos vai conduzindo percursos artísticos pelo comércio local – onde, como sublinha a organização, “não se faz fiado, mas faz-se fiapo”.

Horário: quinta, das 10h às 16h; sexta e sábado, das 10h às 23h; domingo, das 11h às 19h.

Grátis a 8€.

Programa completo aqui.

Eros Porto J.A.Cardoso Photography Eros Porto JACardoso Photography Eros Porto J.A.Cardoso Photography Fotogaleria J.A.Cardoso Photography

MATOSINHOS

Muito prazer

De 5 a 8 de Março

Exponor

Como se faz respiração orgásmica? E o que é o biotantra? A estas e outras questões respondem os especialistas que marcam presença na Inocente, a zona de entrada para o Eros Porto deste ano. Dedicada ao erotismo, à intimidade e à ligação ao parceiro, contempla aulas, jogos, brinquedos, performances, arte, um consultório sexológico e até gastronomia. Daqui, já liberto “dos papéis de género ou de tabus”, como sugere a folha de sala, o visitante avança para as duas outras áreas do salão erótico: a Marota, “onde a sexualidade acontece sem pressas”, e a Perversa, com espectáculos ao vivo, filmes, massagens, um quarto escuro, área swinger e outros prazeres para maiores de 18.

Horário: das 15h às 2h (domingo, até às 22h).

Bilhetes a 15€ (dia) e 60€ (passe).

Mais informações aqui.

