O Legado nasce da sabedoria de uma vinha velha

Luís Sottomayor faz com que tudo pareça muito simples. O enólogo da Sogrape responsável pelo Legado garante que é a vinha que faz tudo. “É aquele terroir, são aquelas uvas que nos dão esta qualidade”, afirmou durante a apresentação do Legado 2015, nas instalações da Sogrape, em Avintes, num jantar que este ano foi confiado ao chef Henrique Sá Pessoa.

Todos os anos, a Sogrape faz do lançamento do Legado um momento muito especial, recordando Fernando Guedes, que morreu em 2018, mas que será sempre o homem por trás deste vinho nascido de uma vinha centenária da Quinta do Caêdo, em Ervedosa do Douro.

“Por tudo o que significa, pela forma como foi sonhado, este é para nós um vinho muito emocional, que a cada edição lembra a memória do meu pai e tudo aquilo que aprendemos com ele”, diz Fernando da Cunha Guedes, um dos filhos do fundador da empresa e hoje presidente da Sogrape.

Quando a Quinta do Caêdo foi comprada pela Sogrape, em 1992, os 22 hectares de vinha aí existentes estavam a ser reestruturados, com a substituição da vinha velha por nova, conta Luís Sottomayor no dia seguinte, durante uma visita ao Caêdo. “Foi o senhor Fernando Guedes que, felizmente, parou a tempo a reestruturação, porque senão estes oito hectares também tinham ido na voragem.”

Percorremos um dos caminhos da quinta, junto a um ribeiro. A vinha, recentemente podada, está despida nesta altura do ano. À nossa esquerda, junto à linha de água, está a vinha nova, e à nossa direita ergue-se, elegante, nos altos patamares de pedra, a vinha velha do Caêdo, os tais oito hectares sobreviventes, identificados com uma placa que indica a data: 1910.

É, claro, muitíssimo menos produtiva. “Temos aqui uma produção que varia entre as oito e as 12 toneladas”, explica o enólogo. “Numa vinha normal teríamos uma produção à volta das 40 toneladas. Algumas destas vinhas produzem um cacho.” E também dá muito mais trabalho. “Não usamos pesticidas, fazemos uma viticultura de precisão, todas as limpezas da erva são feitas à mão, tudo é feito em função da qualidade e não da quantidade.”

Mas a magia desta vinha exigente está na sua capacidade de devolver “em graciosidade e elegância” todo o trabalho e empenho que é posto nela. Neste momento não se vê, mas, quando as folhas começarem a nascer, o que aqui se renova ano após ano (foram, até hoje, feitas oito colheitas do Legado) é uma sábia mistura de castas, algumas de nomes quase desconhecidos mesmo para os mais profundos conhecedores.

Luís Sottomayor ensaia a enumeração: “A maioria do encepamento é com as castas mais comuns, como a Franca, a Nacional, Barroca, Roriz, depois temos Tinta Amarela, Sousão, Tinto Cão, Rufete, Curnifesto, Malandra, Saule, Alfonso Lavallée, Casculho, Periquita, Tinta Nevoeiro, Malvasia Preta, Mourisco, Tinta Pomar, Tinta Francisca.”

As falhas são também muitas, mas todos os anos são substituídas. “Para evitarmos raízes novas, sempre que a vinha está a ficar fraca faz-se uma poda mais forte, para criar vigor, e os enxertos são feitos nos próprios bacelos.” Depois, é deixar as uvas crescerem sob o calor muitas vezes impiedoso deste território (esta é das zonas mais quentes do Douro, sublinha o enólogo), que cai drasticamente à noite, com as raízes profundas a ir buscar a água muito abaixo, por entre o austero solo de xisto.

“O segredo está em saber o momento de vinificar e depois em deixar o vinho evoluir”, diz Luís Sottomayor. “É um produto em que a intervenção do enólogo é mínima.” A vinificação é feita na adega especial da Quinta da Leda e o estágio em barricas novas de carvalho francês.

O resultado final é um vinho que a Fernando da Cunha Guedes faz lembrar muito o pai, “uma pessoa robusta mas sempre elegante, sobretudo no trato, e também muito fiel às suas origens e muito orgulhoso daquilo que fez na vida e do que nos deixou”.

Prova: Legado 2015 Depois da colheita de 2008, o país teve direito a mais um tinto da mais alta estirpe. Chama-se Legado e é uma manifestação de afectos da Sogrape para com o homem que construiu e consolidou o maior grupo de vinhos do país, Fernando Guedes. Da primeira edição até à última, da vindima de 2015, há uma série de descritores que se podem aplicar a todos os Legado: soberbo, complexo, profundo, longo, por exemplo. Mas se estes atributos de excelência passam de ano para ano, faz pouco sentido dizer que o Legado é um vinho com um padrão de aromas e paladares. Cada ano produz um Legado distinto e esse é o maior elogio que se pode fazer a esta marca e à equipa liderada por Luís Sottomayor que o cria ano a ano. O Legado muda de ano para ano porque a natureza é irrepetível. Se a preocupação é deixar que a comovente e belíssima vinha velha da Quinta do Caêdo se expresse, é necessário evitar grandes intervenções humanas – seguir a máxima da “enologia mínima”. Se há um testemunho que a actual geração da família Guedes quer celebrar sob a forma de vinho, teria de vir de uma vinha velhíssima como aquela. Experimentar o Legado é, por isso, algo mais solene do que uma mera experiência sensorial. Há ali natureza e humanidade que não se podem desligar dos prazeres que este vinho nos concede. Por falar de prazeres, o Legado de 2015 dá-nos muitos. É talvez a edição mais fresca e mais elegante de todas – na senda da de 2010. Mesmo que 2015 fosse um ano quente, a vindima feita mais cedo permitiu um volume alcoólico inferior à média (13,5% vol) e sem pôr em causa a magnífica riqueza e amplitude dos aromas ou a estrutura potente mas polida. O estágio em tonéis de 1200 litros e em meias barricas apenas reforçou este potencial, acrescentando uma nota de complexidade sem comprometer a sua riqueza aromática e gustativa. Este é assim um daqueles vinhos raros e prodigiosos que todos os humanos deveriam poder experimentar pelo menos uma vez na vida. Os seus aromas a fruta, arbustos do Douro, com toques de cedro e de chocolate branco, são um deleite. O prazer que concede na boca, pela fruta, pelas notas de especiaria ou pelo seu tanino de classe é magnífico. Envolvente, harmonioso e sedutor, o Legado é um monumento do Douro e das suas vinhas a um duriense de coração. Manuel Carvalho Legado 2015

Sogrape, Avintes

Graduação: 13,5% vol

Região: Douro

Preço: 250€ (preço aprox.)

Pontuação: 97