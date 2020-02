Um diário de muitos regressos aos Açores

Porto, passado e presente

Da capa do livro faz parte uma fotografia recente da Praça de Almeida Garrett com uma “janela” para uma outra foto da mesma intersecção da Baixa portuense com data de 1920. Porto in tempus passa muito por descobrir diferenças entre o passado e o presente – que também já não é bem o presente de uma cidade em constante mudança – da cidade do Porto. “Uma cidade viva”, diz Filipe Serra Carlos, “faz-se de mudanças e transformações”. “Todos os dias que a fotógrafo, encontro sítios únicos e perspectivas diferentes”, diz Sérgio Fonseca, que seguiu as objectivas de Domingos Alvão e Aurélio dos Reis. Esta é uma expedição à história de uma cidade.

Porto in tempus

Sérgio Fonseca e Filipe Serra Carlos

Objecto Anónimo

23,90€

Um guia para vegetarianos

Este projecto começou em 2009, momento em que Sandra Gomes Silva entrou para a faculdade e decidiu deixar de comer carne. Deixou o peixe em 2014, licenciou-se em Ciências da Nutrição pela Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação pela Universidade do Porto e lançou o blogue O Vegetariano com o intuito de informar, esclarecer e empoderar quem procurar mais sobre o tema. “Este livro surgiu da minha vontade de compilar todas as informações importantes sobre alimentação vegetariana num local só. Sempre que tiverem uma dúvida, podem ir ao livro”, justifica Sandra.

O Vegetariano

Sandra Gomes Silva

Oficina do Livro

18,90€