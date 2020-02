Os carros que não vamos ver no Salão Automóvel de Genebra

Depois do Mobile World Congress em Barcelona, ou do Carnaval de Veneza, outro grande evento de nível mundial foi cancelado por segurança, por causa do novo coronavírus.

Agora, chegou a vez do Salão Internacional do Automóvel de Genebra, que estava agendado para decorrer de 5 a 15 de Março.

Sendo um dos mais importantes eventos da indústria automóvel na Europa, o salão realizou-se pela primeira vez em 1905. Sofreu algumas alterações e pausas, tendo sido suspenso em períodos como as guerras mundiais. Por isso é que, embora com 115 anos de história a celebrar em 2020, esta seria "apenas" a 90.ª edição.

É a primeira vez que o evento é cancelado desde a 2.ª Guerra Mundial e do período pós-guerra: foi suspenso entre 1939 e 1947. Pode revisitar a edição de 2019 na Fugas.