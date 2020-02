Parcela C da Herdade das Servas: C de equilíbrio, elegância e frescura

Nem tudo na vida é aquilo que parece e apesar do C que lhe dá o nome associar a casta e a parcela - Carignan e Cardeira Velha - ele será sempre sobretudo do equilíbrio, da elegância e da frescura que marcam a identidade deste vinho surpreendente. E também de sagacidade e do saber esperar com que os mais experientes se habituaram a olhar para a terra e a natureza.

