Novo Banco perde 1058 milhões de euros em 2019

O Novo Banco fechou o exercício de 2019 com um prejuízo de 1058,8 milhões de euros, um desempenho que resultou dos resultados negativos do legado do BES (activos problemáticos) de 1236,4 milhões, atenuados pelos ganhos de 177,6 milhões obtidos na actividade recorrente (operação bancária, excluindo o legado do BES).

No comunicado divulgado ao mercado sobre as contas, a instituição liderada por António Ramalho justifica os resultados com as “perdas relacionadas com o processo de reestruturação e desalavancagem de activos não produtivos, designadamente os projectos Sertorius, Albatros e NATA II, e o processo de venda da GNB Vida”. Este processo de reestruturação de carteiras de créditos problemáticos é o que justifica o novo pedido de apoio público, no âmbito do Mecanismo de Capital Contingente, financiado pelo Fundo de Resolução, e que chegará este ano aos 1037 milhões de euros (dos quais, 850 milhões virão do Orçamento do Estado sobre a forma de empréstimo).

Os resultados do Novo Banco foram divididos pela equipa de gestão em duas unidades: a que gere os activos problemáticos ligados ainda à gestão de Ricardo Salgado (Legado); e a que diz respeito à actividade central da gestão bancária (Recorrente). Na base dos elevados prejuízos está o Novo Banco Legado, que continua a aproveitar a rede dada pelo Fundo de Resolução para “limpar” as contas. Nesse aspecto, em valores consolidados, o Novo Banco registou “um reforço de provisões no montante de 935,4 milhões de euros (225,5 milhões de euros face a 31 de Dezembro de 2018)”, revela a instituição em comunicado.

Deste total, “as imparidades e provisões incluem 732,9 milhões de euros relacionados com a actividade legacy, que representam 78% do total do grupo”. Este é o reflexo nas contas da venda de carteiras de crédito de grande dimensão a fundos internacionais, realizada a um preço muito reduzido face ao seu valor original e cujo remanescente é coberto por estas imparidades e provisões. É desta fatia que resulta as necessidades de injectar dinheiro público através do Fundo de Resolução para manter a solidez do Novo Banco nos níveis exigidos pelas autoridades nacionais.

A fotografia da actividade central do banco - emprestar dinheiro e gerir recursos de clientes - é igualmente contaminada pelo legado do BES na componente da concessão de crédito. Assim, “o crédito a clientes (bruto) registou uma quebra de 1658 milhões de euros face a Dezembro de 2018”, explica o banco, pormenorizando que “a redução observada no crédito a empresas no exercício de 2019 teve especial incidência no crédito não produtivo da actividade legacy, que decresceu 2841 milhões de euros”.

Já na actividade recorrente, “o volume de crédito cresceu 5,6%, registando-se aumentos nas carteiras de particulares e empresas”.